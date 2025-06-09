TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 sosyal konut projesi için başvurular bekleniyor. Haziran ayının ortalarına doğru gidilirken uygun fiyatlı TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler aramalarını sıklaştırdı. Detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru "TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman" şeklinde...
Yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapmayı hedefleyen yeni TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 250 konutu kapsayan dev kampanya, barınma ihtiyacına çözüm arayan binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Günler ilerledikçe, projeye başvuru koşulları ve takvimiyle ilgili sorular da gündemdeki yerini koruyor. Peki yeni bir gelişme var mı?
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi belli oldu mu?
TOKİ’nin 250 bin Sosyal Konut projesinde başvuru takvimi merakla bekleniyor. Projeye ilişkin ihale süreci 7 Kasım 2024’te başlamış olup, Haziran 2025 sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Bu takvime göre, başvuruların Haziran ayının son günlerinde ya da Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.