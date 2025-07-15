TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi son durum...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için bekleyiş hala sürüyor. Temmuz ayının ortalarındayız ve beklentiler bir hayli artmış durumda... Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler kampanyayı kesinlikle kaçırmak istemezken "250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu da gündemden düşmüyor.
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için gözler hala resmi açıklamada. Beklenti her geçen gün artarken vatandaşlar da sabırsızlıkla başvuru takvimini bekliyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dillerinden düşürmediği soru ise "250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman?
15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair yeni bir açıklama elmedi. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor.
Başvuru Şartları Ne Olacak?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
TOKİ’den 250 Bin Sosyal Konut Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlayacak? e-Devlet Ekranı Açıldı mı, Şartlar Belli Oldu mu?
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak