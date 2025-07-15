TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi son durum...

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için gözler hala resmi açıklamada. Beklenti her geçen gün artarken vatandaşlar da sabırsızlıkla başvuru takvimini bekliyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dillerinden düşürmediği soru ise "250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde... 1 | 3

TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman? 15 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair yeni bir açıklama elmedi. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor. 2 | 3