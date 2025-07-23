TOKİ sosyal konut projesi son durum... 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş TOKİ 250 bin sosyal konut projelerinin başvuru tarihlerini bekliyor. İhale sürecinin sona ermesinin ardından aramalar sıklaştı. Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler son durumu merak edip "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman" diye soruyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 250 bin sosyal konut projesini hayata geçirecek. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanı her geçen gün artarken ayrıntıların belli olmaması sebebiyle "250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu hızlanmış durumda...
TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman?
23 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair yeni bir açıklama elmedi. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
TOKİ’den 250 Bin Sosyal Konut Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlayacak? e-Devlet Ekranı Açıldı mı, Şartlar Belli Oldu mu?
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak