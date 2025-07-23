  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. TOKİ sosyal konut projesi son durum... 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ sosyal konut projesi son durum... 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş TOKİ 250 bin sosyal konut projelerinin başvuru tarihlerini bekliyor. İhale sürecinin sona ermesinin ardından aramalar sıklaştı. Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler son durumu merak edip "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman" diye soruyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ sosyal konut projesi son durum... 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 250 bin sosyal konut projesini hayata geçirecek. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanı her geçen gün artarken ayrıntıların belli olmaması sebebiyle "250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu hızlanmış durumda...

1 | 3
TOKİ sosyal konut projesi son durum... 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? - Resim: 2

TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman?

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair yeni bir açıklama elmedi. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor.

2 | 3
TOKİ sosyal konut projesi son durum... 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? - Resim: 3

Başvuru şartları nedir?

TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek

TOKİ’den 250 Bin Sosyal Konut Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlayacak? e-Devlet Ekranı Açıldı mı, Şartlar Belli Oldu mu?

Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması

18 yaşını doldurmuş olmak

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3