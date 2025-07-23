TOKİ sosyal konut projesi son durum... 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 250 bin sosyal konut projesini hayata geçirecek. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanı her geçen gün artarken ayrıntıların belli olmaması sebebiyle "250 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu hızlanmış durumda... 1 | 3

TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman? 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair yeni bir açıklama elmedi. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor. 2 | 3