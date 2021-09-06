TOKİ'den borcunu ödeyene yüzde 22 indirim
TOKİ'nin kampanyasından borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyenler yüzde 22 indirimden faydalanabilecek.
TOKİ, her yıl yapılan indirim kampanyasını yoğun talep üzerine ikinci kez başlatma kararı verdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.
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Bu yıl ikinci kez tekrarlanan kampanya için 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
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Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyenler yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
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