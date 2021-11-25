Toplu balık ölümlerine inceleme
Şanlıurfa'da baraj göletinde toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki baraj göletinde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
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Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.
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Durumu fark eden çevre sakinleri ve çobanlar, durumu Siverek Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi.
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Toplu ölümlerin yaşandığı bölgeye giden ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi amacıyla sudan numune aldı.
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