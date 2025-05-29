Toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi, neden ücretsiz? İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, bedava mı?
Bugün 29 Mayıs İstanbul'un Fethi... Dünya tarihi için dönüm noktası olan ve bin yıllık Bizans İmparatorluğu'nu sona erdiren bu tarihi günde yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenlenecek. Bugüne özel İBB ise toplu taşımada bazı kararlar aldı. Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz oldu.
Bugün Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşında dünyaya liderlik dersi verdiği, çağ kapatıp çağ açan İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü... Bu tarihi gün sadece ülkemiz için değil dünyanın da kaderini şekillendiren özel bir gün... Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un Fethi'nin 572. yıldönümünde toplu taşımayı ücretsiz yaptı.
İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs Perşembe günü İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB’ye bağlı ve entegrasyona dahil tüm toplu taşıma araçlarını gün boyu ücretsiz kullanabilecek. Uygulama; metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve şehir hatlarını kapsıyor.