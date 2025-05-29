Toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi, neden ücretsiz? İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, bedava mı?

Bugün Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşında dünyaya liderlik dersi verdiği, çağ kapatıp çağ açan İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü... Bu tarihi gün sadece ülkemiz için değil dünyanın da kaderini şekillendiren özel bir gün... Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un Fethi'nin 572. yıldönümünde toplu taşımayı ücretsiz yaptı.

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