TRABZON 3 BİN 734 TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Trabzon kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta belirlenen iller için kura çekimi yapılıyor. Bugün Trabzon ve Tokat'ta çekiliş gerçekleşecek. İsmi çıkan kişiler uygun fiyata ev sahibi olma fırsatından yararlanacak. Trabzonlular heyecanla sonuçları bekliyor ve canlı yayını takip etmek istiyor. İşte TOKİ canlı yayın linki...
Trabzon'da bugün 3 bin 734 konut için TOKİ kura çekimi gerçekleşiyor. On binler nefesini tuttu ismini canlı yayında görmek istiyor. Vatandaşlar ekran başına geçmek isterken yoğun şekilde canlı ayyın linki araştırılıyor.
Trabzon TOKİ kura çekimi K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11'de başladı ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Trabzon Merkez (Ortahisar): 1147
Akçaabat: 500
Araklı: 130
Arsin: 50
Beşikdüzü: 50
Dernekpazarı: 32
Düzköy: 79
Köprübaşı: 24
Maçka: 150
Of (Darılı/Pınaraltı Mah.): 50
Sürmene: 50
Şalpazarı: 100
Tonya: 69
Vakfıkebir: 150
Yomra: 30