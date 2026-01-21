Google Haberler

TRABZON 3 BİN 734 TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Trabzon kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta belirlenen iller için kura çekimi yapılıyor. Bugün Trabzon ve Tokat'ta çekiliş gerçekleşecek. İsmi çıkan kişiler uygun fiyata ev sahibi olma fırsatından yararlanacak. Trabzonlular heyecanla sonuçları bekliyor ve canlı yayını takip etmek istiyor. İşte TOKİ canlı yayın linki...

TRABZON 3 BİN 734 TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Trabzon kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Resim: 1

Trabzon'da bugün 3 bin 734 konut için TOKİ kura çekimi gerçekleşiyor. On binler nefesini tuttu ismini canlı yayında görmek istiyor. Vatandaşlar ekran başına geçmek isterken yoğun şekilde canlı ayyın linki araştırılıyor.

TRABZON 3 BİN 734 TOKİ KURA CANLI İZLE

1 3
TRABZON 3 BİN 734 TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Trabzon kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Resim: 2

Trabzon TOKİ kura çekimi K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11'de başladı ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.

2 3
TRABZON 3 BİN 734 TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Trabzon kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Resim: 3

Trabzon Merkez (Ortahisar): 1147

Akçaabat: 500

Araklı: 130

Arsin: 50

Beşikdüzü: 50

Dernekpazarı: 32

Düzköy: 79

Köprübaşı: 24

Maçka: 150

Of (Darılı/Pınaraltı Mah.): 50

Sürmene: 50

Şalpazarı: 100

Tonya: 69

Vakfıkebir: 150

Yomra: 30

3 3