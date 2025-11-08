Trabzon bu olayı konuşuyor! Mahallenin ismini değiştirmek için referanduma gidiyorlar
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki tarihi Yalı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahallenin adının “Faroz Yalı Mahallesi” olarak değiştirilmesi için imza topladı. Belediye Meclisi, talebi referanduma götürme kararı aldı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yer alan tarihi Yalı Mahallesi’nin isminin değiştirilmesi için 9 yıl aradan sonra yeniden girişim başlatıldı.
Mahalle sakinleri, Ortahisar Belediyesine verdikleri dilekçeyle mahallenin adının “Faroz Yalı Mahallesi” olarak değiştirilmesini talep etti.
Belediye Meclisi, dilekçeyi değerlendirdi ve konunun referanduma götürülmesine karar verdi.
Halk arasında “Faroz” olarak bilinen mahalle, Trabzon’un en eski yerleşimlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Resmiyette “Yalı Mahallesi” olarak geçse de, bölgedeki tüm esnaf tabelalarında “Faroz” ismi yaşatılıyor.
Kolbastı geleneği ve balıkçılık geçmişiyle tanınan mahalle, Trabzon’un kültürel kimliğinde özel bir yere sahip.
Vatandaşlar, yıllardır gündelik yaşamda kullandıkları “Faroz” isminin resmiyette de tanınmasını istiyor.
Mahalle Muhtarı Hamdi Karaçomak, 2016’da da isim değişikliği için başvuru yapıldığını ancak reddedildiğini hatırlattı.
Karaçomak, geçtiğimiz yıl kahve, okul, cami ve kooperatiflerde başlatılan imza kampanyasında iki günde 900 imza toplandığını söyledi.
Muhtar, “Belediyede görüşüldü, onay çıktı, şimdi referandum kararını bekliyoruz” diyerek sürecin ilerlediğini belirtti.
Karaçomak ayrıca, “Faroz ismi halk tarafından benimsenmiş, dünyada da bilinen bir marka haline gelmiştir. Bu karar ideolojik değil, kültürel bir taleptir” dedi.
Mahalle sakinlerinden Zekeriya Hardalıoğlu ise, “Faroz balıkçılığı ve kolbastısıyla tanınır. Bu ad sadece Trabzon için değil dünya için de bir semboldür” ifadelerini kullandı.
Bir diğer mahalle sakini Atilla Dervişoğlu da, “Dünyanın dört bir yanında burası Faroz olarak bilinir. Yalı adı sıradan, ama Faroz bizi farklı kılar” diyerek isim değişikliğine destek verdi.