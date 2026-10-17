Trafik çilesi bitecek: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek

2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 41 kilometrelik ana güzergah ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğunu açıklayan Uraloğlu, proje kapsamında hayata geçirilen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projemiz kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa ettik. Ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkeziyle ulaşım altyapımızı güçlendirdik. Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak. Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Projemizle zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan 340 milyon lira olmak üzere 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azaltacağız."