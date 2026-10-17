Trafik çilesi bitecek: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek
Mersin'de sürücülerin uzun süredir beklediği yeni otoyol için tarih belli oldu. Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahta ulaşım süresi büyük ölçüde kısalacak. Projenin ekonomiye yıllık milyarlarca liralık katkı sağlaması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı tamamlanan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 19 Ekim'de trafiğe açılacağını duyurdu. Toplam 52 kilometre uzunluğundaki yeni yolun, özellikle yaz aylarında bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması ve ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltması bekleniyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi bölümünün hizmete alınmasına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik faaliyetleri açısından önem taşıyan ulaşım ağını güçlendirecek projede çalışmaların sona erdiğini bildirdi.
Uraloğlu, "Otoyolumuzu 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla trafiğe açacağız." ifadelerini kullandı. Yeni otoyolun hizmete alınmasının ardından resmi açılış töreninin de gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, törenin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenleneceğini aktardı.
2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 41 kilometrelik ana güzergah ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğunu açıklayan Uraloğlu, proje kapsamında hayata geçirilen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Projemiz kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa ettik. Ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkeziyle ulaşım altyapımızı güçlendirdik. Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak. Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Projemizle zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan 340 milyon lira olmak üzere 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azaltacağız."
Yıllık 3 milyar lirayı aşan tasarruf sağlanacak
Yeni otoyolun devreye girmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım maliyetlerinin de azalması öngörülüyor. Proje sayesinde yıllık 2,68 milyar liralık zaman tasarrufu ve 340 milyon liralık akaryakıt tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor.
Böylece toplam yıllık tasarrufun 3 milyar 20 milyon liraya ulaşması, karbon emisyonunun ise yılda 17 bin ton azaltılması bekleniyor.
Mersin'in turizm bölgelerine ulaşım kolaylaşacak
Otoyolun özellikle Mersin'in kıyı kesimlerinde yoğunlaşan araç trafiğine çözüm sunacağını belirten Uraloğlu, turizm merkezlerinin mevcut otoyol ağıyla daha güçlü şekilde birbirine bağlanacağını ifade etti.
Projenin tamamlanmasıyla D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarını kullanan transit araçların şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına katılması mümkün olacak.
Yeni güzergahın ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştırması ve bölgedeki turizm, sanayi ile tarımsal üretim faaliyetlerine katkıda bulunması bekleniyor.
Kalkınma Yolu'na altyapı desteği sağlayacak
Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun yalnızca bölgesel ulaşım açısından değil, uluslararası taşımacılık bağlantıları bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin Kalkınma Yolu üzerindeki kara yolu altyapısını destekleyeceğini belirtti.