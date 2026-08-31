Trafik kazalarında yeni dönem yarın başlıyor: Artık tek bir numara yeterli olacak
Trafik kazası sonrası hasar işlemlerinde yeni dönem yarın resmen başlıyor. Vatandaşlar artık kaza sonrası hasar bildirimini tek bir numaradan yapabilecek. 1 Eylül'den itibaren 1 milyon kişinin mağdur edildiği ve milyarlarca liralık haksız kazanç sağlayan, hasar ve değer kaybı işlemleri için vekalet almaya çalışan “hasar çeteleri”ne karşı yeni sistem devreye giriyor.
Trafik kazası geçiren milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni uygulama 1 Eylül'de başlıyor. Kaza sonrası hasar bildirimi için artık tüm sigorta şirketlerinin dahil olduğu ortak bir sistem kullanılabilecek. Vatandaşın yapması gereken ise sadece tek bir numarayı aramak.
Artık 193'ü aramak yeterli olacak
Yeni sistemin adı Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi. İlk etapta trafik ve kasko sigortalarındaki hasar başvuruları 193 üzerinden yapılabilecek. aşvuru, duruma göre ilgili sigorta şirketine, Güvence Hesabına veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılmış sayılacak.
Peki neden bütün sigorta şirketlerini tek numarada buluşturan böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu?
Kazadan saatler sonra telefonunuz çalabilir
SEDDK'ye göre “hasar çeteleri” olarak adlandırılan yasa dışı yapılar, trafik kazası geçiren kişilerin bilgilerine hukuka aykırı yollarla ulaşarak kazazedeleri saatler içinde arayabiliyor.
Vatandaşlara “Sigorta şirketi paranızı ödemez, bize vekalet verin” gibi ifadelerle ulaşan bu yapıların 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Ortaya çıkan tablonun boyutu ise oldukça büyük.
1 milyon mağdur var
Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin trafik kazası meydana gelirken SEDDK Başkanı Davut Menteş, söz konusu çetelerin yüz binlerce uyuşmazlık oluşturduğunu ve yaklaşık 1 milyon vatandaşın mağdur edildiğini açıkladı.
Bu faaliyetlerden sağlanan haksız kazancın ise yıllık milyarlarca lira seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Yeni sistemin temel amaçlarından biri de bu noktada devreye giriyor.
Amaç kazazedeye onlardan önce ulaşmak
SEDDK, Alo 193 ile kaza yapan vatandaşların doğrudan resmi sistem üzerinden hasar başvurusu yapmasını sağlayacak. Menteş yeni sistemi, “Alo 193 ile kazazedelere bu yapılardan önce ulaşacağız” sözleriyle anlattı.
Üstelik 193 yalnızca hasar bildirmek için kullanılmayacak.
Sizi arayanları da 193'e şikayet edebileceksiniz
Kaza sonrasında kendisini rahatsız eden veya mağdur eden yasa dışı yapılardan şikayetçi olmak isteyen vatandaşlar da Alo 193'ü kullanabilecek.
Hasar başvurusunun ardından ilgili sigorta şirketi veya kuruluş, bilgilerin kendisine ulaşmasını takip eden iş günü içinde vatandaşla iletişime geçecek. Gerekli belgeler, ekspertiz, kusur oranı, tahmini onarım süresi ve değer kaybı gibi konularda bilgi verilecek.
Değer kaybı için de süreç kolaylaşıyor
Yeni dönemde araçtaki değer kaybının maddi hasarla birlikte hesaplanması ve hak sahibine ödenmesi öngörülüyor. Bunun için ayrıca bir değer kaybı başvurusu yapılması gerekmeyecek. Alo 193'ün yanı sıra mobil uygulama ve internet sitesi de yakında kullanıma açılacak.
Böylece kaza sonrasında hasar bildiriminden değer kaybına kadar sürecin vatandaş ile sigorta şirketi arasında doğrudan ve daha kolay yürütülmesi hedefleniyor.