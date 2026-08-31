Trafik kazalarında yeni dönem yarın başlıyor: Artık tek bir numara yeterli olacak

Sizi arayanları da 193'e şikayet edebileceksiniz

Kaza sonrasında kendisini rahatsız eden veya mağdur eden yasa dışı yapılardan şikayetçi olmak isteyen vatandaşlar da Alo 193'ü kullanabilecek.

Hasar başvurusunun ardından ilgili sigorta şirketi veya kuruluş, bilgilerin kendisine ulaşmasını takip eden iş günü içinde vatandaşla iletişime geçecek. Gerekli belgeler, ekspertiz, kusur oranı, tahmini onarım süresi ve değer kaybı gibi konularda bilgi verilecek.