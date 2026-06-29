Trafik sigortasında yeni dönem! Hasar ve değer kaybı sistemi baştan yazıldı
Trafik sigortası ve kasko süreçlerinde 1 Temmuz'dan itibaren ezberler bozuluyor. Hasar tespitinden değer kaybı hesaplamasına, eksper atamasından e-Devlet entegrasyonuna kadar kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tazminat süreçleri daha hızlı, şeffaf ve standart hale getiriliyor.
Hasar tespitinde eksper zorunluluğu
Sigorta kapsamında oluşan hasarlarda, taraflar 1 Temmuz'dan sonra da hasar taleplerini öncelikle sigorta şirketlerine iletmeye devam edecek.
Ancak yeni düzenlemeyle, araçta oluşan hasar tutarının trafik sigortasının 400 bin liralık maddi teminat limitinin yüzde 10'unu, yani 40 bin lirayı aşması durumunda hasar tespitini eksper yapacak.
Eksperler ise herhangi bir tarafın müdahalesi olmadan merkezi bir sistem tarafından otomatik olarak atanacak.
Kaskolu araçlarda ağır hasar veya tam hasar durumlarında da hasar tespitini eksper yapacak. Bu dosyalardaki eksperler de sistem üzerinden otomatik olarak belirlenecek.
Ağır hasar kapsamına girmeyen kasko hasarlarında ise sigorta şirketi ile sigortalı, karşılıklı anlaşarak süreci yürütebilecek.
Değer kaybı tazminatı
Değer kaybı tazminatı sürecinde de, kusuru bulunmadığı halde aracı zarar gören sürücüler için değer kaybı tazminatı otomatik olarak hesaplanacak.
Yeni sistemde eksper, araçtaki maddi hasarı tespit ederken aynı zamanda aracın uğradığı değer kaybını da belirleyecek. Hazırlanan eksper raporunda hem onarım maliyeti hem de ödenecek değer kaybı tazminatı birlikte yer alacak.
Hasar dosyasının açılmasıyla birlikte değer kaybı talebi de otomatik olarak oluşturulmuş sayılacak.
Orijinal parça ve tescil belgesi şartı
Yeni düzenlemeye göre, zarar gören ve onarımı mümkün olmayan parçalar öncelikli olarak orijinal parçalarla değiştirilecekk. Ancak orijinal parçanın temin edilememesi ve araç sahibinin onay vermesi durumunda, eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parçalar da tercih edilebilecek.
Hasar ve değer kaybı tazminatı süreçlerinde ise hasarlı araca ve kaza yerine ait fotoğraf ve görüntülerin dosyaya eklenmesi zorunlu hale gelecek.
Eksper raporuyla aracın ağır hasarlı olduğunun kesinleşmesi halinde sigorta tazminatının ödenmesi için araç sahibinin, aracın trafikten çekildiğini gösteren "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesini sigorta şirketine sunması gerekecek. Bu belge ibraz edilmeden tazminat ödemesi yapılmayacak.
Dijitalleşme ve şeffaflık
1 Temmuz itibarıyla hasar başvurusunda bulunan vatandaşların, e-Devlet sisteminde kayıtlı güncel cep telefonu numaralarını sigorta şirketine bildirmesi zorunlu olacak.
Bu sayede hem maddi hasar hem de otomatik hesaplanan değer kaybı tazminatına ilişkin bilgiler, sigortalılara anlık SMS veya bildirim yoluyla iletilecek.
Cep telefonu bilgisi sadece hasar sürecinde değil, poliçe düzenleme aşamasında da zorunlu olacak. Trafik sigortası yaptıran vatandaşların, e-Devlet’te kayıtlı telefon numaralarını sigorta acentelerine veya şirketlerine sunması gerekecek.