Trafik sigortasında yeni dönem! Hasar ve değer kaybı sistemi baştan yazıldı

Eksperler ise herhangi bir tarafın müdahalesi olmadan merkezi bir sistem tarafından otomatik olarak atanacak.

Kaskolu araçlarda ağır hasar veya tam hasar durumlarında da hasar tespitini eksper yapacak. Bu dosyalardaki eksperler de sistem üzerinden otomatik olarak belirlenecek.

Ağır hasar kapsamına girmeyen kasko hasarlarında ise sigorta şirketi ile sigortalı, karşılıklı anlaşarak süreci yürütebilecek.