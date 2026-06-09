ABD yönetimi ve Trump ailesi, yürüttükleri ana Trump kripto girişimleri üzerinden servetlerine en az 2,3 milyar dolar ekledi. Reuters tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir piyasa incelemesi, bu projelere yönelen bireysel yatırımcıların ise aynı dönemde 2,3 milyar dolarlık net kayıp yaşadığını net verilerle ortaya koydu. Süreç boyunca Trump ve oğulları çok az finansal risk üstlenerek büyük bir kazanç sağladı.