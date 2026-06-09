Trump ailesinin kripto oyununda aile kazanıyor, yatırımcılar kaybediyor
Trump kripto yatırımları nedeniyle bir milyondan fazla bireysel yatırımcı toplamda 2,3 milyar dolarlık net zarar kaydetti. Reuters analizi, Trump ailesinin çok az risk üstlenerek servetlerine en az 2,3 milyar dolar eklediğini verilerle kanıtlıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD yönetimi ve Trump ailesi, yürüttükleri ana Trump kripto girişimleri üzerinden servetlerine en az 2,3 milyar dolar ekledi. Reuters tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir piyasa incelemesi, bu projelere yönelen bireysel yatırımcıların ise aynı dönemde 2,3 milyar dolarlık net kayıp yaşadığını net verilerle ortaya koydu. Süreç boyunca Trump ve oğulları çok az finansal risk üstlenerek büyük bir kazanç sağladı.
Kripto para piyasalarında spekülatif işlemlerin ve yoğun ilginin öne çıktığı Ocak 2025 döneminde, Trump kripto ekosistemine yönelik büyük bir sermaye akışı gerçekleşti. Küresel bireysel yatırımcılar, ABD başkanının doğrudan kendi ismini taşıyan dijital varlıkların meşru ve güvenli yatırım araçları olduğunu varsayarak piyasada pozisyon aldı. California merkezli bir yazılım proje mühendisi, biriktirdiği 2.000 dolarlık birikimini doğrudan Trump kripto projesine yatırdığını ifade etti.
Söz konusu spekülatif dijital varlığın toplam piyasa değeri mayıs ayı sonu itibarıyla 120 doların altına hızlıca geriledi. Yatırımcılar büyük finansal kayıplarla yüzleşirken, Trump ailesi kendi kaynaklarından neredeyse hiç sermaye koymadıkları token satışlarından yüz milyonlarca dolar nakit akışı sağladı. Toplamda dört farklı Trump kripto projesi, aile için yüksek finansal getiri üretirken alıcılar için başarısız ve maliyeti yüksek birer yatırım aracı oldu.
Söz konusu spekülatif dijital varlığın toplam piyasa değeri mayıs ayı sonu itibarıyla 120 doların altına hızlıca geriledi. Yatırımcılar büyük finansal kayıplarla yüzleşirken, Trump ailesi kendi kaynaklarından neredeyse hiç sermaye koymadıkları token satışlarından yüz milyonlarca dolar nakit akışı sağladı. Toplamda dört farklı Trump kripto projesi, aile için yüksek finansal getiri üretirken alıcılar için başarısız ve maliyeti yüksek birer yatırım aracı oldu.
Trump kripto varlıklarının finansal performans verileri netleşti
Yürütülen tüm bu küresel finansal girişimler belirli bir sermaye stratejisi etrafında şekillendi. Süreçte aile üyeleri, özellikle Eric Trump ve Donald Trump Jr., ilgili projelerin tanıtımını kurumsal sosyal medya kanallarından yoğun şekilde gerçekleştirdi. Yatırımcılar ekosisteme fon sağladıktan sonra, Trump kripto varlıklarının fiyatları çeşitli gerekçelerle sert düşüşler kaydetti ve geriledi.
Yapılan kapsamlı veri analizleri, Trump kripto faaliyetlerinin kasım 2024 tarihindeki başkanlık seçimlerinden bu yana piyasada benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını net olarak gösteriyor. Reuters, aile üyelerinin ABD genelinde borsada kote olan tüm kurumsal şirketlerden daha fazla kripto kârı ürettiğini belirledi. Analiz kapsamında uzmanlar küresel blockchain veri tabanlarını, binlerce sayfalık resmi kurumsal beyannameleri ve şirket açıklamalarını inceledi.
Elde edilen finansal sonuçları derinlemesine değerlendiren on birden fazla bağımsız muhasebe ve Trump kripto uzmanı, yapılan mali tahminlerin rasyonel olduğunu onayladı. İncelenen dört işletme arasında yer alan World Liberty Financial, ailenin en büyük Trump kripto girişimi olarak öne çıkıyor. Şirket, yeni bir finansal sistemi demokratikleştirme vaadiyle gerçekleştirdiği yönetim tokeni satışlarından 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı.
Yatırım fonları ve Trump kripto hisseleri sert düşüş kaydetti
Yönetim süreçlerine katılım hakkı veren bu dijital varlıkların piyasa değeri ilerleyen dönemde hızla çöktü. Yatırımcılar, borsada işlem gören American Bitcoin ve nisan ayına kadar ALT5 Sigma adıyla bilinen AI Financial Corp şirketleri üzerinden de Trump kripto varlıklarına maruz kaldı. Söz konusu şirketlerin hisse senetleri piyasada sert düşüşler yaşayarak taban seviyelere kadar geriledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump kripto projelerinde zarar eden bireysel yatırımcıların yaşadığı kayıplara ilişkin soruları doğrudan yanıtlamadı. Kelly, yaptığı resmi e-posta açıklamasında, Trump ve yönetiminin tüm kararları Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda etken şekilde aldığını savundu. Eric Trump ve Donald Trump Jr. ise finansal verilere yönelik resmi yorum taleplerini tamamen karşılıksız bıraktı.
İnternet trendlerine ve popülariteye bağlı olarak hareket eden spekülatif Trump kripto tokeni, Ocak 2025 tarihindeki zirve noktasından bu yana yüzde 97 oranında değer kaybetti. Finansal kayıplar sadece doğrudan token alan bireysel yatırımcıları değil, ETF fonları üzerinden dolaylı yatırım yapan kurumsal yapıları da etkiledi. Analizler, nisan ayı sonu itibarıyla bir milyondan fazla yatırımcının toplam net zararının 2,3 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.
Görüşü alınan 27 bireysel yatırımcının neredeyse tamamı, Trump kripto yatırımlarına yönelirken ailenin geçmişteki ticari başarısızlıklarından haberdar olduklarını onayladı. Yatırımcılar, siyasi gücün en üst kademesinde bulunmanın ve iş zekası algısının yüksek getiri sağlayacağına güvendiklerini belirtti. Birçok kişi yatırım öncesinde yeterli finansal inceleme yapmadığını itiraf ederken, bir kısmı Trump kripto piyasasının bir manipülasyon olduğunu savundu.
Yaşanan finansal zarar küresel ölçekte çok farklı meslek gruplarını doğrudan etkiledi. Minnesota eyaletinde çalışan bir yazılım mühendisi 60.000 dolarlık birikimini kaybederken, Vietnam'da bir otel müdürü yıllar boyunca elde ettiği tüm gelirini bu varlıklarda yitirdi. Texas merkezli bir ithalat ihracat şirketi sahibi ile Washington genelindeki bir hizmet sektörü yöneticisi de Trump kripto nedeniyle büyük kayıplar bildiren isimler arasında yer aldı.