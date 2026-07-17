Trump paylaşımları için ücretli veri hizmeti başladı

Piyasalarda bazen saniyeler bile belirleyici

Finans dünyasında bazı haberler ya da siyasi açıklamalar piyasada çok kısa sürede fiyatlanıyor.

Trump gibi etkili bir siyasetçinin vergi, ticaret, faiz, Çin, enerji ya da jeopolitik gelişmelerle ilgili bir paylaşımı, piyasada anlık hareket yaratabiliyor. Bu nedenle paylaşımın birkaç saniye önce görülmesi bile işlem kararını öne çekebiliyor.