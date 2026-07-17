Trump paylaşımları için ücretli veri hizmeti başladı
Trump Media, Donald Trump’ın da aralarında bulunduğu etkili Truth Social hesaplarının paylaşımlarını şirketlere daha hızlı ulaştıracak ücretli bir veri hizmeti duyurdu. Yeni ürün, özellikle bankalar, algoritmik işlem şirketleri ve piyasada saniyelerin önemli olduğu kurumsal müşterileri hedefliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Trump Media yeni gelir kapısını açtı
Truth Social’ın çatı şirketi Trump Media, sosyal medya paylaşımlarını kurumsal müşterilere yönelik bir veri ürününe dönüştürme adımı attı.
Şirket, Truth Social’daki belirli hesaplardan gelen içeriklerin daha hızlı izlenmesini sağlayacak ücretli bir hizmet başlattığını açıkladı. Böylece sosyal medya akışı, yalnızca kullanıcı trafiği değil doğrudan gelir üretme aracı hâline geliyor.
Sistemin merkezinde Trump’ın paylaşımları var
Yeni hizmetin en dikkat çekici yönü, Donald Trump’ın Truth Social paylaşımlarını da kapsaması oldu.
Trump’ın açıklamaları zaman zaman hisse senetleri, tahviller, döviz, kripto varlıklar ve emtia fiyatları üzerinde kısa sürede etkili olabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve işlem şirketleri, bu tür içeriklere rakiplerinden daha hızlı ulaşmayı önemli görüyor.
Truth API ne sunacak?
Trump Media’nın duyurduğu hizmet, Truth Social verilerini standart kullanıcı bildirimlerinden daha hızlı biçimde kurumsal müşterilere iletmeyi amaçlıyor.
Şirket bu ürünü bir “Truth API” yapısı üzerinden sunuyor. Basit ifadeyle bu sistem, belirli paylaşımların uygulama veya internet sitesindeki normal akıştan önce profesyonel kullanıcıların sistemlerine düşmesini sağlayan bir veri hattı anlamına geliyor.
Piyasalarda bazen saniyeler bile belirleyici
Finans dünyasında bazı haberler ya da siyasi açıklamalar piyasada çok kısa sürede fiyatlanıyor.
Trump gibi etkili bir siyasetçinin vergi, ticaret, faiz, Çin, enerji ya da jeopolitik gelişmelerle ilgili bir paylaşımı, piyasada anlık hareket yaratabiliyor. Bu nedenle paylaşımın birkaç saniye önce görülmesi bile işlem kararını öne çekebiliyor.
Sosyal medya artık sadece platform değil
Bu adım, sosyal medya şirketlerinin yalnızca reklam ve kullanıcı etkileşimiyle gelir yaratmadığını bir kez daha gösteriyor.
Platformların elindeki veri akışı, yatırımcılar, medya şirketleri ve analiz firmaları için ticari ürün hâline gelebiliyor. Trump Media da Truth Social’ı klasik bir sosyal medya platformundan daha fazla, gerçek zamanlı bilgi sağlayan ticari bir altyapı gibi konumlandırmaya çalışıyor.
Yeni model beraberinde tartışma da getirebilir
Kurumsal müşterilere daha hızlı veri sunulması, piyasa eşitliği ve bilgiye erişim bakımından tartışma yaratabilecek bir alan olarak görülüyor.
Yasal ve düzenleyici çerçeve açısından sosyal medya paylaşımlarının nasıl paketlendiği, kimlere hangi hız avantajıyla ulaştırıldığı ve bunun piyasa davranışını nasıl etkilediği önümüzdeki dönemde daha fazla sorgulanabilir. Özellikle fiyatları etkileyebilecek siyasi içeriklerde bu tartışma daha görünür hâle gelebilir.
Trump Media neden buna ihtiyaç duyuyor?
Trump Media açısından bu ürün yalnızca teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda yeni gelir arayışı anlamına geliyor.
Sosyal medya platformlarında reklam gelirinin dalgalı seyretmesi ve yatırımcıların daha güçlü gelir modelleri araması, şirketleri veri satışı gibi alanlara yöneltiyor. Truth API benzeri hizmetler, Trump Media’nın platformunu daha kurumsal ve daha ticarileşmiş bir yapıya dönüştürme isteğini gösteriyor.
Gözler şimdi talebin gücünde olacak
Yeni ürünün başarısını belirleyecek asıl unsur, finansal kurumların bu veri hattına ne kadar ilgi göstereceği olacak.
Eğer piyasa oyuncuları Truth Social paylaşımlarını işlem açısından değerli görmeye devam ederse, Trump Media bu alanda yeni bir gelir kanalı yaratabilir. Tersi durumda ürün, dikkat çekici ama sınırlı bir niş hizmet olarak kalabilir.