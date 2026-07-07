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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. İki liderin kritik görüşmesi öncesinde objektiflere yansıyan ilk kareler dikkat çekti.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara'ya iniş yaptı. 

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 2

Erdoğan'dan sıcak karşılama

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara'ya iniş yaptı. Trump'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 3

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump, Külliye'ye geçmeden önce kısa süre ayaküstü sohbet etti. İki liderin samimi diyaloğu objektiflere yansıdı.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 4

Kritik görüşme saat 15.00'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 5

Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 6

Masada Gazze ve Suriye başlıkları var

Liderlerin görüşmesinde Gazze'deki son durum, ateşkes süreci, Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 7

Savunma sanayii gündemin merkezinde

Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii iş birliği, F-35 programı ve milli muharip uçak KAAN'da kullanılması planlanan F-110 motorları da görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 8

Trump'ın Türkiye'ye ilk resmi ziyareti

NATO Zirvesi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 9

17 yıl sonra ABD Başkanı Türkiye'de

Türkiye'yi en son 2009 yılında ABD Başkanı Barack Obama ziyaret etmişti. 

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 10

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen son ABD Başkanı ise 2004 yılında George W. Bush olmuştu.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 11

Ziyaretin ikinci günü Trump’ın programı NATO Zirvesi odaklı devam edecek. Sabah saatlerinde NATO resmi karşılama töreni ve "aile fotoğrafı" çekimine katılacak olan Trump, ardından NATO Liderleri Çalışma Oturumu’na iştirak edecek.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 12

Zirvenin en dikkat çekici kısımlarından birini ise öğleden sonraki ikili görüşmeler oluşturacak. 

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 13

ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 14

Basın toplantısıyla veda edecek

Ankara’daki temaslarını tamamlayacak olan Donald Trump, yarın akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek ziyaretine ve zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. 

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Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi - Resim: 15

Trump, bu toplantının ardından Ankara’dan ayrılarak Washington’a hareket edecek.

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