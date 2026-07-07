Trump'a Ankara'da sıcak karşılama! İlk görüntüler geldi
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. İki liderin kritik görüşmesi öncesinde objektiflere yansıyan ilk kareler dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara'ya iniş yaptı.
Erdoğan'dan sıcak karşılama
ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara'ya iniş yaptı. Trump'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.
Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump, Külliye'ye geçmeden önce kısa süre ayaküstü sohbet etti. İki liderin samimi diyaloğu objektiflere yansıdı.
Kritik görüşme saat 15.00'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırılacak.
Masada Gazze ve Suriye başlıkları var
Liderlerin görüşmesinde Gazze'deki son durum, ateşkes süreci, Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
Savunma sanayii gündemin merkezinde
Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii iş birliği, F-35 programı ve milli muharip uçak KAAN'da kullanılması planlanan F-110 motorları da görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Trump'ın Türkiye'ye ilk resmi ziyareti
NATO Zirvesi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.
17 yıl sonra ABD Başkanı Türkiye'de
Türkiye'yi en son 2009 yılında ABD Başkanı Barack Obama ziyaret etmişti.
NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen son ABD Başkanı ise 2004 yılında George W. Bush olmuştu.
Ziyaretin ikinci günü Trump’ın programı NATO Zirvesi odaklı devam edecek. Sabah saatlerinde NATO resmi karşılama töreni ve "aile fotoğrafı" çekimine katılacak olan Trump, ardından NATO Liderleri Çalışma Oturumu’na iştirak edecek.
Zirvenin en dikkat çekici kısımlarından birini ise öğleden sonraki ikili görüşmeler oluşturacak.
ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Basın toplantısıyla veda edecek
Ankara’daki temaslarını tamamlayacak olan Donald Trump, yarın akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek ziyaretine ve zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Trump, bu toplantının ardından Ankara’dan ayrılarak Washington’a hareket edecek.