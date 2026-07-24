Trump’ın yeni tarife duvarında Türkiye’ye yüzde 12,5

Enerji ve kritik girdiler muaf tutuldu





ABD yönetimi, yeni tarifenin ülke ekonomisinde geniş çaplı fiyat veya tedarik sorunu yaratabileceği ürünler için kapsamlı bir muafiyet listesi hazırladı.

Ham petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış ve gaz halindeki doğal gazın da aralarında bulunduğu çok sayıda enerji kalemi muafiyet listelerinde yer aldı. ABD’de yeterli miktarda üretilemeyen bazı hammaddeler, tarım ürünleri ve mantar ürünleri de kapsam dışında bırakıldı.

Bilgilendirme materyalleri, bağışlar ve yolcu beraberindeki kişisel eşyalar yeni tarife kapsamına alınmadı. ABD’nin başka ticaret düzenlemeleriyle koruduğu bazı kritik ürünler için de istisna getirildi.

Muafiyetlerin her ülke ve ürün kodu için ayrı kontrol edilmesi gerekecek. Aynı ürün grubundaki bütün malların otomatik olarak tarife dışında kaldığı varsayılamayacak.