TSK'nın 'Erciyes-2025' Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler
Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı sürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı'nın dünkü bölümünde Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışı yapıldı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 12 kişilik komando timi, bugün ise CN-235 CASA tipi uçağa binerek Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na paraşütle iniş yapıp, operasyon öncesi sahanın güvenliğini aldı. İşte o kareler
Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 265 paraşütçü komando yaklaşık 4 bin metre yükseklikten bölgeye iniş yaptı.
Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.
13 ülke tatbikata katıldı
Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.
Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya'nın katıldığı tatbikatta 13 ülkenin bayrağıyla saygı atlayışı yapıldı.