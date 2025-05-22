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  4. TSK'nın 'Erciyes-2025' Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

TSK'nın 'Erciyes-2025' Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı sürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı'nın dünkü bölümünde Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışı yapıldı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 12 kişilik komando timi, bugün ise CN-235 CASA tipi uçağa binerek Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na paraşütle iniş yapıp, operasyon öncesi sahanın güvenliğini aldı. İşte o kareler

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TSK'nın 'Erciyes-2025' Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler - Resim: 1

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 265 paraşütçü komando yaklaşık 4 bin metre yükseklikten bölgeye iniş yaptı.

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TSK'nın 'Erciyes-2025' Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler - Resim: 2

Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

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TSK'nın 'Erciyes-2025' Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler - Resim: 3

13 ülke tatbikata katıldı

Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.

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TSK'nın 'Erciyes-2025' Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler - Resim: 4

Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya'nın katıldığı tatbikatta 13 ülkenin bayrağıyla saygı atlayışı yapıldı.

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