TUA Başkanı Yıldırım: Bizi 2 sene içinde Ay'a götürecek insansız araç imalat safhasında
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Bizi 2 sene içinde Ay'a götürecek insansız araç imalat safhasında, yani TÜBİTAK Uzay Enstitüsüne ajans olarak bu görevi verdik." dedi.
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) "Yıldız Tozu" fotoğraf sergisini ziyaret eden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay'a ulaşmanın Milli Uzay Programı'nın adeta bayrak gemisi olduğunu söyledi.
Programın Türkiye'yi çok ileriye taşıyacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Teknolojik olarak sıçratacak bir programdır bu. Şimdi tabii ki Ay'a varmak söylendiği ve düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Üzerinde çalışıyoruz. Şu anda memnuniyetle söyleyebilirim ki bizi 2 sene içinde Ay'a götürecek olan insansız araç imalat safhasında, yani TÜBİTAK Uzay Enstitüsüne biz TUA olarak görevi verdik. Bunların tasarım çalışmaları zaten başlamıştı. Tamamlanmak üzere ve bu sene içinde imalatına geçilecek. Motoruysa yine yüzde 100 yerli bir hibrit roket motorumuz, Delta V tarafından yapıldı. Bu zaten hazır, sadece uzaya entegre edilmesi, adapte edilmesi çalışmaları devam ediyor. Testleri devam ediyor, bunda da hazırız ama yine de zor bir yolculuktur."
Yıldırım, Ay'a ulaşma başarısını göstermişken orada bir iz bırakmayı da istediklerinin altını çizdi.
Türk bayrağının hem manevi yönü bulunduğunu hem de milletin sembolü olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: