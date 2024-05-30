TÜİK duyurdu: Ortalama eğitim süresinin en yüksek ve en düşük olduğu iller belli oldu Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2023'te 9,3 yıl olurken, yükseköğretim mezunlarının oranı 25 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 24,6'ya çıktı. Ortalama eğitim süresi en yüksek ve düşük olduğu iller belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008'de yüzde 9,8 iken geçen yıl yüzde 24,6 oldu. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008'de yüzde 26,5 iken 2023'te yüzde 48,3 olarak hesaplandı. 1 | 7

Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,3 yıl oldu 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2011'de 7,3 yıl iken, 2023'te 9,3 yıla çıktı. Bu süre 2022 yılında 9,2 yıl olarak hesaplanmıştı. Ortalama eğitim süresi 2023 yılı için kadınlarda 8,6 yıl, erkeklerde 10,1 yıl olarak kayıtlara geçti. 2 | 7

Ortalama eğitim süresi en yüksek il Ankara 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2023'te en yüksek olduğu il 10,7 yılla Ankara oldu. Başkenti sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,4 yılla Ağrı olarak belirlendi. Söz konusu ili Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi. 3 | 7