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  4. Tüm yurtta 1 Mayıs coşkusu: İşçiler meydanları doldurdu

Tüm yurtta 1 Mayıs coşkusu: İşçiler meydanları doldurdu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

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İşçiler, sendikalar ve emek örgütleri, 1 Mayıs dolayısıyla birçok şehirde belirlenen miting alanlarında bir araya geldi.

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İstanbul'da Maltepe, İzmir'de Gündoğdu, Ankara'da ise Tandoğan meydanı kutlamaların adresi oldu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de etkinliklere katıldı. 

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