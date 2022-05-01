Tüm yurtta 1 Mayıs coşkusu: İşçiler meydanları doldurdu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 1 | 37

İşçiler, sendikalar ve emek örgütleri, 1 Mayıs dolayısıyla birçok şehirde belirlenen miting alanlarında bir araya geldi. 2 | 37

İstanbul'da Maltepe, İzmir'de Gündoğdu, Ankara'da ise Tandoğan meydanı kutlamaların adresi oldu. 3 | 37