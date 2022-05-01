Tüm yurtta 1 Mayıs coşkusu: İşçiler meydanları doldurdu
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
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İşçiler, sendikalar ve emek örgütleri, 1 Mayıs dolayısıyla birçok şehirde belirlenen miting alanlarında bir araya geldi.
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İstanbul'da Maltepe, İzmir'de Gündoğdu, Ankara'da ise Tandoğan meydanı kutlamaların adresi oldu.
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de etkinliklere katıldı.
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