Tunç Soyer gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Tunç Soyer kimdir?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 157 kişi gözaltına alındı. Bu flaş gelişmenin ardından soruşturmanın ayrıntıları öğrenilmeye çalışıldı. Özellikle "Tunç Soyer neden gözaltına alındı" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Soruşturma, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Sayıştay raporları, mülkiye müfettişi raporları ve bilirkişi incelemelerine dayanılarak toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında Tunç Soyer de yer aldı.

Tunç Soyer, görev yaptığı dönemde belediye iştiraklerinden İZBETON AŞ üzerinden yapıldığı iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle, ihalelere fesat karıştırmak ve kamu zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanarak gözaltına alındı.

Tunç Soyer Kimdir?

1959 yılında Ankara’da doğan Tunç Soyer, lise öğrenimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İsviçre’deki Webster Koleji’nde Uluslararası İlişkiler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ise Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Eğitim hayatı boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen asistanlığı, Türk Haberler Ajansı’nda muhabirlik yaptı. Mezuniyetinin ardından turizm sektörüne yönelerek 1991 yılında Seferihisar’da kurduğu tatil köyünü dokuz yıl boyunca yönetti.

Kamu ve sivil toplum alanında çeşitli görevlerde bulundu. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı. 2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı, 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda genel sekreter yardımcısı olarak görev aldı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu Genel Sekreterliği görevine getirildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2014’te ikinci kez bu göreve geldi. Aynı yıl Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Ayrıca, merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow (Sakin Şehir) Birliği’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Tunç Soyer, evli ve iki kız çocuk babasıdır.