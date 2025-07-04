Tunç Soyer tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı?
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 137 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi. Bu gelişme sonrası mahkemenin ne karar vereceği merak edilirken "Tunç Soyer tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı" soruları peş peşe geliyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 137 gözaltına alınmıştı.
Bugün Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi. Son durumu merak eden vatandaşlar "Tunç Soyer tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı" sorusunu hızlandırdı.
Tunç Soyer tutuklandı mı?
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü. Şüpheliler, daha sonra İzmir Adliyesine sevk edildi.
Soyer henüz tutuklanmış değil. Mahkemenin kararı bekleniyor.