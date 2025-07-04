İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 137 gözaltına alınmıştı.

Bugün Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi. Son durumu merak eden vatandaşlar "Tunç Soyer tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı" sorusunu hızlandırdı.