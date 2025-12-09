Turistler sıraladı: En çok taksi dolandırıcılığının yaşandığı 10 ülke!
Reddit’te paylaşılan ve milyonlarca turist deneyimini mercek altına alan kapsamlı bir analiz, taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu ülkeleri ortaya çıkardı. Şişirilmiş ücretler, taksimetre oyunları, havaalanı çıkışında yolcu kapma girişimleri ve kasıtlı uzatılan rotalar ile işte turistlerin en çok şikayet ettiği taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu ülkeler...
Reddit verilerine dayanan bir analize göre, dünya genelinde taksi dolandırıcılığının en yayın olduğu 10 ülke belirlendi. Analizde şişirilmiş yolculuk ücretleri, "bozuk taksimetre" dolandırıcılığı, havaalanlarındaki resmi olmayan araçlar ve maliyetleri artıran yönlendirmeler gibi yaygın sorunlara dikkat çekildi.
Yolcu şikayetleri, dolandırıcılıkla ilgili geri bildirimler ve ücret manipülasyonu yorumlarına göre oluşturulan listede her yıl milyonlarca turist ağırlayan ülkeler ilk sıralarda yer aldı.
İşte turistlerden en çok şikayet alan, taksiye bindiğinizde bir kez daha düşünmeniz gereken 10 ülke...
10. Kanada
9. Amerika Birleşik Devletleri
8. Fas
7. Meksika
6. Avustralya
5. Mısır
4. Vietnam
3. Tayland
2. Hindistan
1. Türkiye