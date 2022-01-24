Türk sinemasının unutulmaz ismi: Fatma Girik
Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girik, sinemada 180 kadar yapımda rol aldı.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'ta, 79 yaşında hayatını kaybetti.
1 | 19
12 Aralık 1942'de İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi.
2 | 19
İlk başrol oynadığı film, 1957 yapımı, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke oldu.
3 | 19
Leke'yi birkaç iddiasız yapım daha izledi.
4 | 19