Türk üniversiteleri dünya liginde: Zirvedeki üniversite belli oldu

Türkiye en çok tıp ve mühendislikte öne çıktı

Türkiye, değerlendirilen 78 bilim alanının 48'inde temsil edildi.

En fazla Türk üniversitesinin yer aldığı alan tıp-sağlık bilimleri oldu. Bu kategoride 82 üniversite dünya sıralamasına girerken, mühendislikte 36 üniversite listede yer aldı. Biyolojide 26, teknolojide 24, matematikte 19, fizikte 12 ve malzeme bilimlerinde 12 Türk üniversitesi sıralamaya girmeyi başardı.