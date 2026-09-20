Türk üniversiteleri dünya liginde: Zirvedeki üniversite belli oldu
Türkiye'den 90 üniversite, en az bir bilim alanındaki performansıyla dünya sıralamasına girmeyi başardı. Türk üniversitelerinin özellikle tıp ve mühendislikte öne çıktığı listede, Türkiye'de zirvenin sahibi ise 28 farklı bilim alanındaki başarısıyla dikkat çekti.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 dünya alan sıralamasını hazırladı. Dünyanın en iyi üniversitelerinin 78 farklı bilim alanında değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 90 üniversite en az bir alanda listeye girdi. Geçen yıl bu sayı 89'du.
Sıralamada üniversitelerin son 5 yıllık akademik performansları dikkate alındı. Makale, toplam akademik doküman, atıfların ilgili alandaki etkisi ve uluslararası işbirliği temel kriterler arasında yer aldı
Türkiye en çok tıp ve mühendislikte öne çıktı
Türkiye, değerlendirilen 78 bilim alanının 48'inde temsil edildi.
En fazla Türk üniversitesinin yer aldığı alan tıp-sağlık bilimleri oldu. Bu kategoride 82 üniversite dünya sıralamasına girerken, mühendislikte 36 üniversite listede yer aldı. Biyolojide 26, teknolojide 24, matematikte 19, fizikte 12 ve malzeme bilimlerinde 12 Türk üniversitesi sıralamaya girmeyi başardı.
Zirvede İTÜ var
Bilim alanı sayısına göre Türkiye'de ilk sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) aldı. İTÜ, 28 farklı alanda dünya sıralamasına girdi.
İTÜ'yü 21 alanla Hacettepe Üniversitesi, 20 alanla ODTÜ ve 19 alanla Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti.
Ankara Üniversitesi 17, Gazi ve Atatürk üniversiteleri 16'şar, Koç Üniversitesi ise 15 bilim alanında sıralamada yer aldı.
İTÜ'nün en dikkat çekici derecelerinden biri polimer biliminde geldi. Üniversite bu alanda dünyada 73'üncü olurken, su kaynaklarında 139'uncu, deniz bilimlerinde 141'inci ve inşaat mühendisliğinde 151'inci sırada yer aldı.
Hacettepe Üniversitesi diş hekimliğinde dünyada 116'ncı, pediatride 129'uncu olurken; ODTÜ enerji ve yakıt alanında 253'üncü sıraya yerleşti.
Dünyada Çin ilk sırada
2025-2026 sıralamasında 121 ülkeden 2 bin 566 üniversite en az bir bilim alanında listeye girdi. Üniversite sayısında Çin 422 kurumla ilk sırada yer alırken, ABD 293, Hindistan ise 146 üniversiteyle onu takip etti.
Alan bazında ise Harvard Üniversitesi dikkat çekti. Harvard, değerlendirilen 78 alanın 19'unda dünya birincisi oldu. Çin'den Tsinghua Üniversitesi 15, İngiltere'den Oxford Üniversitesi 8 alanda dünya liderliğine ulaştı.
Çin üniversiteleri toplam 36 bilim alanında dünya birinciliğini elde ederken, İngiltere 9, Hollanda 5 ve ABD 2 alanda ilk sırada yer aldı.
Alan bazında ise Harvard Üniversitesi dikkat çekti. Harvard, değerlendirilen 78 alanın 19'unda dünya birincisi oldu. Çin'den Tsinghua Üniversitesi 15, İngiltere'den Oxford Üniversitesi 8 alanda dünya liderliğine ulaştı.
Çin üniversiteleri toplam 36 bilim alanında dünya birinciliğini elde ederken, İngiltere 9, Hollanda 5 ve ABD 2 alanda ilk sırada yer aldı.