Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Birbiri ardına çıkan 8 yangınla dün verilen mücadelenin ardından kimisi kontrol altına alınırken, Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük’te alevler rüzgârın da etkisiyle henüz söndürülemedi. Çıkan yangınlarda şimdiye kadar 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Son duruma ilişkin Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınla mücadelede yorulmayan, acı çekmeyen ve uykuya ihtiyaç duymayan bir düşmanla savaşıyoruz. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette, şu anda içerisinde bulunduğumuz Aydın'da dahil olmak üzere diğer 3'ü ile ilgili de çalışmalar gece boyunca da devam edecek" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına sebep olduğundan şüphelenilen 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı. 1 | 12

İzmir: 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki orman yangınının piknik yapan kişilerin yaktığı ateşten çıktığını belirtti. Yangını çıkaran 3 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yumaklı, İzmir Ödemiş'teki yangını ise iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkardıklarını ve çocukların gözaltına alındığını kaydetti. 2 | 12

Urla’da bir site tahliye edildi Gece saatlerinde bölgedeki son durumla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi. Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi. Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgâr neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi” dedi. 3 | 12