Türkiye çocuk ve genç nüfus oranında Afrika'nın gerisinde, Avrupa'nın önünde
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, ülkelerin çocuk nüfus oranlarında Afrika ülkeleri dünya ortalamasının üstünde yer aldı. Türkiye ise Avrupa'yı geçerken, dünya ortalamasının altında kaldı.
2022 Dünya Nüfus Günü'nde TÜİK dünya nüfusuna dair detayları paylaştı.
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Nüfus sayısında Türkiye ilk 20 ülke arasında yer alırken (18.), genç nüfus ve çocuk nüfus oranlarında dünya ortalamasının altında kaldı.
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Çocuk nüfus oranında ilk 10 ülkeyi Afrika ülkeleri oluştururken, son 10 ülkede ise Avrupa 6 ülke ile yer aldı.
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Çocuk nüfus oranı için dünya ortalaması yüzde 30 olurken, Türkiye yüzde 26,9 ile ortalamanın altında kaldı.
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