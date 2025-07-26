Türkiye kavrulurken orada hava 17 derece! Akın akın gidiyorlar

Yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar 50 dereceye ulaştı. Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi birçok kentte termometreler 40 derecenin üzerine tırmanacak. 1 | 9

Hâl böyle olunca vatandaşlar nefes alacak yerlere akın ediyor. Bu destinasyonlardan biri de Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl. Uzungöl'de hava sıkcalığı 17-18 derecelerde. 2 | 9

Yüksek rakımı ve çevresini saran ormanlarla doğal bir serinlik sunan bölge, sıcak havadan kaçan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. 3 | 9

Uzungöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, göl kenarında yürüyüş yapıp serin havanın tadını çıkarırken, bölge esnafı da yoğunluktan memnun. 4 | 9

Otel ve pansiyonlarda doluluk oranı artarken, restoran ve kafeler de gelen misafirleri ağırlamak için yoğun mesai harcıyor. 5 | 9

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