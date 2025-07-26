Türkiye kavrulurken orada hava 17 derece! Akın akın gidiyorlar
Sıcak hava dalgası Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği günlerde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl, serin havasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar 50 dereceye ulaştı. Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi birçok kentte termometreler 40 derecenin üzerine tırmanacak.
Hâl böyle olunca vatandaşlar nefes alacak yerlere akın ediyor. Bu destinasyonlardan biri de Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl. Uzungöl'de hava sıkcalığı 17-18 derecelerde.
Yüksek rakımı ve çevresini saran ormanlarla doğal bir serinlik sunan bölge, sıcak havadan kaçan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Uzungöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, göl kenarında yürüyüş yapıp serin havanın tadını çıkarırken, bölge esnafı da yoğunluktan memnun.
Otel ve pansiyonlarda doluluk oranı artarken, restoran ve kafeler de gelen misafirleri ağırlamak için yoğun mesai harcıyor.