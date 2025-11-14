Türkiye şehitlerini uğurluyor: Ankara'da askeri tören düzenlendi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit düşen 20 askerimizin naaşları yurda geldi. Son görevleri yapılmak üzere memleketlerine uğurlanan şehirler için Ankara'da tören düzenlendi. Törene siyasilerin yanı sıra TSK'dan üst düzey komutanlar ve şehit askerlerin aileleri katıldı.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan askerler için başkentte anma töreni gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 68-1609 kuyruk numaralı C-130 model askeri kargo uçağı, 11 Kasım’da Azerbaycan ile Gürcistan sınır hattında düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu.
Şehirlerimiz için dua edildi
Şehitler için Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti.
Naaşları memleketlerine gönderildi
Künyelerin okunmasının ardından, şehitlerin naaşları uçaklara alınarak memleketlerine gönderildi.
Üst düzey isimler törendeydi
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyeti, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehitlerin yakınları katıldı.
Şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"