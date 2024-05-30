Türkiye'de 1 TL'ye satılık ev... Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi "1 Türk Lirası'na satılık ev" ilanları son günlerde giderek attı. Son zamanlarda artan "1 TL'ye satılık ev" ilanlarına yönelik şikayetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından harekete geçildi. Alıcı çekmek için çok düşük fiyat veren ilanlar sıkı takibe alındı. Satılık evleri 1 TL'ye koyan reklamlara son verildi.

Ticaret Bakanlığı, daha fazla alıcı çekmek için çok düşük fiyatlarla ilan veren emlak firmalarını takibe aldı. 1 | 5

Nisan toplantısında satılık evleri ‘1 liraya’ ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurdu. 2 | 5

Türkiye gazetesinin haberine göre kurul, bir firma tarafından ilan sitesinde yayınlanan reklamlarda, satılık evler için ‘1 TL’ şeklinde tanıtım yapıldığı ancak söz konusu evlerin bu fiyata satılmadığı ve tüketicilere evlerin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiği, tüketicilerin aldatıldığı ve mağdur edildiği ifade edildi. 3 | 5