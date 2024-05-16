Türkiye'de doğum oranı neden düşüyor? Uzmanlar anlattı, ‘ekonomi’ etkisi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar konuyla ilgili merak edilenleri aktardı. Peki Türkiye'de doğum oranları neden düşüyor? Ekonominin doğum oranlarına etkisi neler? İşte ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. 1 | 8

2016'dan beri yenilenmenin altında TÜİK'in verilerine göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51’e düştü. Nüfusun yenilenme eşiği olan 2,1 olan doğurganlık oranı Türkiye'de 2016'dan bu yana yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. TÜİK verilerine bakıldığında 2001 yılından bu yana doğurganlık hızında artış kaydedilen bir yıl bulunmuyor. 2 | 8

BBC Türkçe'de yer alana habere göre; uzmanlar düşüşün hem ekonomik hem de sosyolojik nedenlerden kaynaklanabileceğini söylüyor. Ekonomik sebepler dönemsel olarak meydana gelebilirken, sosyolojik nedenlerin daha uzun bir zaman sürecine yayılma tehlikesi bulunuyor. 3 | 8