Türkiye'de havası en kirli şehir belli oldu: Çocuklar okula maskeyle gidiyor!
Dünya Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre Türkiye'nin havası en kirli şehri belli oldu. Fosil yakıt kullanımının yüksek olduğu şehirde dışarı çıkıp hava almak lüks oldu. Hava kirliliği yüzünden şehri terk ediyor. Çocuklar ise okula maskeyle gitmeyi tercih ediyor. İşte Türkiye'nin havası en kirli şehri...
Dünya Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre yapılan ölçümlerde, Iğdır’da ince partikül madde (PM2.5) seviyelerinin oldukça yükseldiği ve hava kalitesinin "tehlikeli" sınırda olduğu belirlendi.
Kış geldi, fosil yakıt tüketimi arttı
Uzmanlar, kış mevsiminde yoğunlaşan fosil yakıt tüketimi, olumsuz meteorolojik koşullar ve kentte hava dolaşımının zayıf olmasının kirliliği artıran başlıca etkenler olduğuna işaret ediyor.
Yıllardır çözüm bulunamadı
Yetkililer ise özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça uzun süre dışarıda bulunmaması gerektiğini vurgularken, maske kullanımı başta olmak üzere bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti. Iğdır’ın, geçmiş yıllarda da benzer dönemlerde hava kirliliği sıralamalarında üst sıralarda yer aldığı hatırlatıldı.
"Çocuklarımıza maske takıp okula gönderiyoruz"
Iğdır'da restoran işleten Sinan Savaş, adeta zehir soluduklarını ifade ederek, "Sabahları kalkıp çocuklarımızı okula gönderirken maske taktırmak zorunda kalıyoruz. Restoranımıza gelen vatandaşlar bile yemeklerini yiyip hemen evlerine dönüyor, hava kirliliği nedeniyle pek dışarı çıkamıyorlar. Birçok insan bu aylarda sırf hava kirliliği yüzünden bu şehri terk ediyor" dedi.
"Devlet büyüklerimiz buna bir el atsın"
Iğdır'ın yeşilliğiyle ile aslında güzel bir şehir olduğunu söyleyen esnaf, "Bu hava kirliliği sorununa devlet büyüklerimiz el atsa şehir çok daha yaşanabilir hale gelir. Restoranımızda akşam temizlik yapıp çıkıyoruz, sabah geldiğimizde ise sanki hiç temizlik yapılmamış gibi oluyor. Her yer toz içinde. Avizelerimizi üstü resmen çamur gibi. Bu, bildiğimiz toz değil, sanki kimyasal bir madde yayılmış gibi" diyerek çağrıda bulundu.
"Sürekli temizlik yapmak durumunda kalıyoruz"
Savaş, hava kirliliğinden dolayı restoran işletmenin zor olduğunu belirterek, "Toz her tarafa saçılmış, çamur gibi bir tabaka oluşturuyor. Sabah paspas atıyoruz, iki saat sonra tekrar paspas atmak zorunda kalıyoruz. Önce abartıldığını sandım ama kendim de fark ettim. Çalışanlara ‘Buraları silelim' dediğimde, ‘Ağabey daha az önce sildik' diyorlar. Gerçekten de bir, iki saat sonra her yer yeniden kirleniyor. Hava kirliliği nedeniyle camlarımızı bile açamıyoruz. Camı açtığımız anda her taraf tozla doluyor. Bu kirlilik içeriye, dışarıya, her yere işlemiş durumda. Sürekli temizlik yapmaktan başka bir şey yapamaz hale geldik. İşimizi gücümüzü bırakmış, adeta hayatımızı temizlikle geçiriyoruz" dedi.