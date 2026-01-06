Türkiye'de havası en kirli şehir belli oldu: Çocuklar okula maskeyle gidiyor!

"Devlet büyüklerimiz buna bir el atsın"

Iğdır'ın yeşilliğiyle ile aslında güzel bir şehir olduğunu söyleyen esnaf, "Bu hava kirliliği sorununa devlet büyüklerimiz el atsa şehir çok daha yaşanabilir hale gelir. Restoranımızda akşam temizlik yapıp çıkıyoruz, sabah geldiğimizde ise sanki hiç temizlik yapılmamış gibi oluyor. Her yer toz içinde. Avizelerimizi üstü resmen çamur gibi. Bu, bildiğimiz toz değil, sanki kimyasal bir madde yayılmış gibi" diyerek çağrıda bulundu.