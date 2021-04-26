Türkiye'de üretilecek Rus aşısını hangi ülkeler sipariş etti?
Türkiye'de üretimine başlanacak olan Rus Sputnik V aşısı, 27 ülkeden 305 milyon dozdan fazla sipariş aldı.
Türk ilaç firması Viscoran İlaç, Rusya'nın Sputnik V COVID-19 aşısını önümüzdeki aylarda kendi fabrikalarında üretmeye başlayacağını açıkladı.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından desteklenen, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Sputnik V aşısı, COVID-19'a karşı tescil alan ilk aşı özelliğini taşıyor.
2020'nin Ağustos ayında duyurulan aşının etkililik oranının bilim dergisi The Lancet'te yüzde 91,6 olduğu açıklanırken; Rusya, 97,6 etkinlik oranı ile virüse karşı en etkili aşı olduğunu ileri sürmüştü.
Adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olan Sputnik V, 27 ülke tarafından toplam 305 milyon dozdan fazla sipariş aldı.