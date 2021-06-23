Türkiye'de yapılan aşı sayısı haziranda 4 kat arttı
COVID-19'la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı. Ülke genelinde, 30 Mayıs-6 Haziran'da toplam 1 milyon 868 bin 938 aşı uygulanırken, bu sayı 14-20 Haziran'da 7 milyon 773 bin 105'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından, COVID-19 salgınıyla mücadelede aşılamanın hızlandırılması amacıyla haziranda "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatılmasının ardından, günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.
Ülke genelinde, 30 Mayıs-6 Haziran haftasında, birinci ve ikinci doz toplam 1 milyon 868 bin 938 COVID-19 aşısı uygulandı.
Birinci ve ikinci doz, bir haftada uygulanan aşı miktarı, 7-13 Haziran'da 3 milyon 17 bin 541'e yükselirken, 14-20 Haziran'da ise 7 milyon 773 bin 105'e ulaştı.
Böylece bir haftada uygulanan aşı sayısı, haziranın ilk haftasına göre 4 kat arttı.
Günlük aşılama sayısı, 12 Haziran'da 449 bin 684 iken, 13 Haziran'da 456 bin, 14 Haziran'da 842 bin 494 oldu.
Ülke genelinde 1 milyon dozdan fazla aşının uygulandığı 15 Haziran'da yapılan aşı sayısı 1 milyon 240 bin 311'e yükseldi. Günlük aşılamada 16 Haziran'da 1 milyon 416 bin 795 doza ulaşıldı.