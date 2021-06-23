Türkiye'de yapılan aşı sayısı haziranda 4 kat arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından, COVID-19 salgınıyla mücadelede aşılamanın hızlandırılması amacıyla haziranda "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatılmasının ardından, günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.

Ülke genelinde, 30 Mayıs-6 Haziran haftasında, birinci ve ikinci doz toplam 1 milyon 868 bin 938 COVID-19 aşısı uygulandı.

Birinci ve ikinci doz, bir haftada uygulanan aşı miktarı, 7-13 Haziran'da 3 milyon 17 bin 541'e yükselirken, 14-20 Haziran'da ise 7 milyon 773 bin 105'e ulaştı.

Böylece bir haftada uygulanan aşı sayısı, haziranın ilk haftasına göre 4 kat arttı.