Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği

Türkiye'nin güney kesimlerini 28 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelede, toplamda 18 yabancı hava aracı aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Özkaya, Türkiye'nin sahip olduğu toplam 45 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra yabancı ülkelerden de destek geldiğini ve hala bekledikleri yardım uçakları olduğunu söyledi.