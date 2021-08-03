Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği
Orman yangınlarıyla mücadeleye yabancı ülkelerden toplamda 18 hava aracı destek verirken bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor.
Türkiye'nin güney kesimlerini 28 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelede, toplamda 18 yabancı hava aracı aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Türkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınmasında rol alan yabancı hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.
Özkaya, Türkiye'nin sahip olduğu toplam 45 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra yabancı ülkelerden de destek geldiğini ve hala bekledikleri yardım uçakları olduğunu söyledi.
Şu an ülkede bulunan 18 yabancı hava aracının 12 uçak ve 6 helikopterden oluştuğunu aktaran Özkaya, uçaklardan 10'unun ve helikopterlerin tamamının bedelsiz olduğunu bildirdi.