Dünyanın en büyük ve en pahalı askeri programı olan F-35’leri bu kadar kıymetli yapan ise yapay zeka destekli entegre muharebe sistemleri ve gelişmiş sensör ağı. Bu akıllı jetler hem kendi hedeflerini bulup imha ediyor hem de havadayken topladığı kritik istihbarat verilerini anlık olarak diğer uçaklara, gemilere ve kara sistemlerine aktarabiliyor.