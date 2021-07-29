Türkiye'nin ciğerleri yandı: Kare kare felaket
Türkiye'de dün birçok bölgede başlayan orman yangınları bugün de etkisi sürdürüyor. Manavgat'ta başlayan yangınlara bugün yenileri eklendi. Manavgat'taki yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'daki yangından sonra Marmaris'te de yangın çıktı. Yangınların söndürülmesi için havadan, karadan müdahale devam ediyor.
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Söndürme çalışmalarına askerler de katılıyor. İşte Türkiye'nin içini sızlatan yangından bölge bölge fotoğraflar....
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