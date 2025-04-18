Türkiye'nin çocuk haritası il il açıklandı! AB'de durum nasıl?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk' verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye nüfusunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturuyor. Raporda, çocuk nüfusunun en fazla ve en az olduğu iller de sıralandı. Ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin 2024 yılına ait çocuk nüfus sayıları da paylaşıldı. İşte Türkiye'de en fazla ve en az çocuk nüfusuna sahip iller ile AB ülkelerinin çocuk nüfusuna dair dikkat çeken veriler…
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nde 2024 yılında toplam çocuk sayısı 80 milyon 158 bin 328'di.
AB'de en çok çocuk nüfusuna sahip ülkeler ise şöyle...
AB'de en fazla çocuk nüfusuna sahip ülkeler
1- Fransa 14 milyon 218 bin 235
2- Almanya 13 milyon 974 bin 170
3- İtalya 8 milyon 930 bin 478
4- İspanya 8 milyon 25 bin 186
5- Polonya 6 milyon 682 bin 64
AB'de en az çocuk nüfusuna sahip ülkeler ise şöyle...
Malta 82 bin 897
Lüksemburg 126 bin 883
Hırvatistan 175 bin 432
Estonya 267 bin 879
Slovenya 377 bin 804