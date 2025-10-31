Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen ve sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı yer alacak.