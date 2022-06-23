Türkiye’nin ilk denizaltı test altyapısı açıldı Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye’nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış dolayısıyla düzenlenen törende sualtı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, geri sayımın ardından “Bismillah, salvo ateş” komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası’na doğru ateşlenen kapsülün başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı. 1 | 4

Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor.





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Karadan uzaktan kontrol edilebilen sistem, çok sayıda sensörü ile güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor.





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