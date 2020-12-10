Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı: İşte COVID-19 aşısının ayrıntıları
Çin'den 3-4 gün içerisinde gelecek COVID-19 aşısı, 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak. Bu testlerden olumlu sonuç çıkması halinde, aşının uygulanmasına ilk olarak ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarıyla başlanacak.
Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısı için geri sayım başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları açıkladı.
Buna göre, anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Güvenilir olduğu belirtilen inaktif SinoVac aşısı tercih edilse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla temas kesilmiyor.
Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.
Türkiye, Rusya'da üretilen aşıya ilişkin toksikoloji çalışmalarının başarılı olması halinde temin noktasında sorun olmadığını düşünüyor.
Firmalarla yapılan görüşmelerde aşının etkinlik ve güvenilirliği kriterleri dışında, "Sınırlı miktarda dozun üzerine teslim garantisi verilmemesi" üzerinde de duruluyor. Zira Türkiye, kitlesel bağışıklığın sağlanabilmesi için olabilecek en erken tarihte en fazla miktarda dozu temin etmek istiyor.
SinoVac aşısında süreç nasıl işleyecek?
SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken Faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor.
Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlandığı ifade edilen aşının, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çektiği belirtiliyor.
Aralık ve ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz SinoVac aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3-4 gün içinde Türkiye'de olacak.