Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı: İşte COVID-19 aşısının ayrıntıları

Buna göre, anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Güvenilir olduğu belirtilen inaktif SinoVac aşısı tercih edilse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla temas kesilmiyor.

Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.