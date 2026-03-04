Türkiye'ye yönelen balistik tehdit vuruldu, Hatay'a savunma parçası düştü
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Dörtyol'a düşen parçanın ise söz konusu tehdidi önlemek için kullanılan savunma sistemine ait olduğu belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
