Türklere en uzun süreli vize veren ülkeler belli oldu!
Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize imkanı sunan ülkeler belli oldu. Başvuru süreçlerinde seyahat geçmişi ve maddi durum gibi faktörler öne çıkarken, ABD, Kanada, İngiltere ve Schengen bölgesindeki ülkeler listede yer alıyor. İşte Türkiye'ye en uzun süreli vize imkanı sunan ülkeler...
Yurt dışında uzun süre kalmayı planlayanlar için vize başvuruları, dikkatli bir hazırlık sürecini gerektiriyor. Uzun vadeli vize imkanı sunan ülkeler, bu süreçte tercih edilen destinasyonlar arasında öne çıkıyor. İşte, en uzun süreli vize veren ülkeler ve detaylar:
ABD
Amerika Birleşik Devletleri, B1 ve B2 kategorilerindeki vizelerle 10 yıla kadar geçerliliği olan vize onayı sunuyor. Bu özellik, ABD’yi ziyaretçi vizesi almak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Kanada
Kanada, ziyaretçi vizelerini başvurulan pasaportun geçerlilik süresiyle sınırlı olarak veriyor. Bu durum, uzun vadeli vize almak isteyenler için Kanada'yı ideal bir tercih yapıyor.
İngiltere
İngiltere, başvuru sahiplerine 6 ay, 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıla kadar vize verebiliyor. Ancak, verilen vize süresi, seyahat geçmişi ve maddi durum gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.