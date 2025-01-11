Türklere en uzun süreli vize veren ülkeler belli oldu!

Yurt dışında uzun süre kalmayı planlayanlar için vize başvuruları, dikkatli bir hazırlık sürecini gerektiriyor. Uzun vadeli vize imkanı sunan ülkeler, bu süreçte tercih edilen destinasyonlar arasında öne çıkıyor. İşte, en uzun süreli vize veren ülkeler ve detaylar: 1 | 11

ABD Amerika Birleşik Devletleri, B1 ve B2 kategorilerindeki vizelerle 10 yıla kadar geçerliliği olan vize onayı sunuyor. Bu özellik, ABD’yi ziyaretçi vizesi almak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. 2 | 11

Kanada Kanada, ziyaretçi vizelerini başvurulan pasaportun geçerlilik süresiyle sınırlı olarak veriyor. Bu durum, uzun vadeli vize almak isteyenler için Kanada'yı ideal bir tercih yapıyor. 3 | 11