Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı? Türkşeker kura sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte sonuç tarihi
Türkşeker kurası bugün çekildi. Yoğun talep nedeniyle bugün yapılan kuraların ardından sonuç tarihi araması hızlandı. Kılavuzda sonuç tarihi belirtilmişti fakat henüz konuya vakıf olmayanlar "Türkşeker kura sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Türkşeker kura sonuçları, başvuru yapan adayların bir numaralı gündem maddesi niteliğinde... Bugün kura çekimi Ankara'da gerçekleşti. Kuraların hemen ardından binlerce kişi sonuç tarihini öğrenmeye çalıştı. Tarihi bilmeyenleri sıklıkla dile getirdiği soru "Türkşeker kura sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Türkşeker kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından yürütülen işçi alım sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi 29 Mayıs itibarıyla yapıldı. Kura sonuçları ise 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçları ve sürece dair tüm bilgileri www.turkseker.gov.tr adresinden takip edebilecek. Yerleştirme takvimi ve sonraki adımlar da aynı internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Açık iş pozisyonlarının dört katından az başvuru yapılan ilanlar için ise, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kura işlemi yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamdaki adaylar, noter kurasına tabi tutulmadan değerlendirmeye alınacak.
Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyuruların yalnızca kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağını vurgulayarak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirtti.