Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı? Türkşeker kura sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte sonuç tarihi

Türkşeker kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından yürütülen işçi alım sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi 29 Mayıs itibarıyla yapıldı. Kura sonuçları ise 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçları ve sürece dair tüm bilgileri www.turkseker.gov.tr adresinden takip edebilecek. Yerleştirme takvimi ve sonraki adımlar da aynı internet sitesi üzerinden duyurulacak.

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