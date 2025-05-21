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  4. TUS 2025 1. Dönem tercihleri başladı! TUS kontenjanları açıklandı

TUS 2025 1. Dönem tercihleri başladı! TUS kontenjanları açıklandı

Günlerdir adaylar tarafından merak edilen 2025-TUS 1. Dönem tercih işlemleri bugün başladı. Kılavuz ile birlikte kontenjanlar da belli oldu. İşte ÖSYM'nin geçtiği bilgiler...

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TUS 2025 1. Dönem tercihleri başladı! TUS kontenjanları açıklandı - Resim: 1

ÖSYM'nin saat 14.30'da yaptığı duyuru ile 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 21 - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Şimdi adaylar kontenjanları araştırıyor.

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TUS 2025 1. Dönem tercihleri başladı! TUS kontenjanları açıklandı - Resim: 2

TUS tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, tercihlerini 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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TUS 2025 1. Dönem tercihleri başladı! TUS kontenjanları açıklandı - Resim: 3

Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar dikkatle incelemesi gerekiyor.

2025-TUS 1.Dönem Başvuru Kılavuzu

2025-TUS 1.Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar

Kaynak: HABER MERKEZİ
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