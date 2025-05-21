TUS 2025 1. Dönem tercihleri başladı! TUS kontenjanları açıklandı
Günlerdir adaylar tarafından merak edilen 2025-TUS 1. Dönem tercih işlemleri bugün başladı. Kılavuz ile birlikte kontenjanlar da belli oldu. İşte ÖSYM'nin geçtiği bilgiler...
ÖSYM'nin saat 14.30'da yaptığı duyuru ile 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 21 - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Şimdi adaylar kontenjanları araştırıyor.
TUS tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar, tercihlerini 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar dikkatle incelemesi gerekiyor.
2025-TUS 1.Dönem Başvuru Kılavuzu
2025-TUS 1.Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar