TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM şu dakika itibarıyla sonuçları ilan etmiş değil. Bir önceki dönem TUS sonuçları saat 16.15'te ilan edilmişti. Bu dönemki sonuçların da saat 16.00-17.00 aralığında açıklanması bekleniyor.