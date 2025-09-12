TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2025-TUS 2. dönem sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. On binlerce kişi heyecanlı şekilde ÖSYM'nin geçeceği sonuç duyurusunu bekliyor. Saat ile ilgili açıklama yapılmaması nedeniyle adaylar bilgi almak adına "TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
TUS sonuçları için ÖSYM'den duyuru bekleniyor. 17 Ağustos'ta gerçekleşen 2. dönem sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Fakat saate ilişkin bir duyuru yok. Bu sebeple "TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM şu dakika itibarıyla sonuçları ilan etmiş değil. Bir önceki dönem TUS sonuçları saat 16.15'te ilan edilmişti. Bu dönemki sonuçların da saat 16.00-17.00 aralığında açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.