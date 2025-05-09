TUS tercih tarihleri, kontenjanları ve taban puanları için gözler ÖSYM'de... Binlerce kişi uzmanlık eğitimine başlamak için gün sayarken "TUS tercihleri ne zaman başlayacak?", "2025 TUS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?" sorusu sıkça geliyor.

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