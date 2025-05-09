TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 TUS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine başlamak için girdiği TUS 2025 1. dönem sonuçları açıklandı. Sonuçların üzerinden haftalar geçerken tercih tarihleri, kontenjanları ve taban puanları araması sıklaşmış durumda... Konu hakkında fikir sahibi olmak isteyenler "TUS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor.
TUS tercih tarihleri, kontenjanları ve taban puanları için gözler ÖSYM'de... Binlerce kişi uzmanlık eğitimine başlamak için gün sayarken "TUS tercihleri ne zaman başlayacak?", "2025 TUS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?" sorusu sıkça geliyor.
TUS tercihleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?
2025 TUS tercih tarihleri ve kontenjanlarına ilişkin ÖSYM henüz resmi bir duyuru yapmadı. Geçen yıl sınav sonuçları 17 Nisan’da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Mayıs’ta başlamıştı. Benzer bir takvim izlenirse, 2025 TUS kontenjanlarının 20-21 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.