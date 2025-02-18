TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: KAAN’a Körfez'den yeni talipler geliyor!
Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’a uluslararası ilgi büyüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) KAAN’a ilgi duyduğunu ve bu ülkeyle ortak bir hava platformu geliştirme fikrinin masada olduğunu açıkladı. IDEX 2025 fuarında TUSAŞ’ın projeleri büyük ilgi gördü. BAE ile Hürkuş için sözleşme imzalandı, ATAK helikopteri konusunda yeni görüşmeler yapıldı ve ANKA-3 için iş birliği görüşmeleri hız kazandı. KAAN’ın ikinci prototipi yıl sonuna, üçüncü prototipi ise yeni yılın başında gökyüzüyle buluşacak. İlk teslimatın 2028’de gerçekleşmesi planlanıyor.
Türkiye’nin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, uluslararası arenada büyük ilgi görmeye devam ediyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) KAAN ile ilgilendiğini ve bu ülkeyle ortak bir hava platformu geliştirme ihtimalinin gündeme geldiğini açıkladı.
TRT'nin Sertaç Aksan'ın haberine göre açıklama, IDEX 2025 savunma sanayii fuarı kapsamında Abu Dabi’de gerçekleştirilen temaslar sırasında geldi. Türk savunma sanayii firmalarının yoğun ilgi gördüğü fuarda, TUSAŞ projeleri özellikle BAE yetkililerinin dikkatini çekti.
Hürkuş ve ATAK için BAE ile yeni adımlar
TUSAŞ’ın BAE ile savunma sanayii alanında derinleşen ilişkilerine dikkat çeken Mehmet Demiroğlu, Hürkuş için BAE merkezli Calidus firmasıyla bir sözleşme imzalandığını açıkladı.