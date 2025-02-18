TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: KAAN’a Körfez'den yeni talipler geliyor!

Türkiye’nin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, uluslararası arenada büyük ilgi görmeye devam ediyor. 1 | 15

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) KAAN ile ilgilendiğini ve bu ülkeyle ortak bir hava platformu geliştirme ihtimalinin gündeme geldiğini açıkladı. 2 | 15

TRT'nin Sertaç Aksan'ın haberine göre açıklama, IDEX 2025 savunma sanayii fuarı kapsamında Abu Dabi’de gerçekleştirilen temaslar sırasında geldi. Türk savunma sanayii firmalarının yoğun ilgi gördüğü fuarda, TUSAŞ projeleri özellikle BAE yetkililerinin dikkatini çekti. 3 | 15