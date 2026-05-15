Banka, güneş enerjisi ve mücevherat kaynaklı talepteki düşüşün toplam gümüş tüketimini yaklaşık 50 milyon ons azaltabileceğini hesaplarken ETF varlıklarının 70 milyon ons gerileyerek 794 milyon ons seviyesine indiğini, spekülatif pozisyonların da zayıfladığını belirtti. Bu gelişmelerin ardından UBS, 2026 yılına ilişkin yatırım talebi tahminini 400 milyon onsun üzerinden 300 milyon ons seviyesine düşürdü.