UBS'den beklentileri ters düz edecek analiz: Gümüş fiyatlarında tahminler sil baştan!
UBS, gümüş fiyatlarına ve piyasasına yönelik beklentilerini güncelledi. Banka, zayıflayan yatırım talebi, güneş panellerinden gelen tüketimde düşüş ve artan maden üretiminin etkisiyle gümüşte güçlü yükseliş senaryosunun zayıfladığını belirterek 2026 fiyat tahminini düşürdü. Buna rağmen altındaki yükselişin gümüş için 'koruyucu zemin' oluşturabileceğini vurgulayan stratejistler gümüşte oynaklıktan kazanmaya odaklandı.
Son bir haftada yeniden yükselişe geçen gümüş fiyatlatları dün düşüş kaydederken UBS stratejistleri, gümüş piyasasına ilişkin son değerlendirmelerinde fiyatların yüksek seyretmesinin talebi baskılayabileceğine dikkat çekti. Bankaya göre zayıf yatırım ortamı, endüstriyel tüketimde düşüş ve artan maden üretimi gümüşe talebi daraltabilir. Bu durum da fiyatlarda yükseliş ihtimalini sınırlıyor.
2026 yılına ilişkin talep görünümü zayıfladı
UBS stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider tarafından yayımlanan notta, özellikle 2026 yılına ilişkin talep görünümünün zayıfladığı belirtildi. Analizde, yüksek fiyatların güneş panellerinden gelen gümüş talebini azaltacağı, gümüş eşya ve mücevher talebini de olumsuz etkileyeceği kaydedildi.
Banka, güneş enerjisi ve mücevherat kaynaklı talepteki düşüşün toplam gümüş tüketimini yaklaşık 50 milyon ons azaltabileceğini hesaplarken ETF varlıklarının 70 milyon ons gerileyerek 794 milyon ons seviyesine indiğini, spekülatif pozisyonların da zayıfladığını belirtti. Bu gelişmelerin ardından UBS, 2026 yılına ilişkin yatırım talebi tahminini 400 milyon onsun üzerinden 300 milyon ons seviyesine düşürdü.
Gümüş fiyatlarında tahminler değişti
Banka gümüş fiyatlarında 2026 tahminini ise 100 dolardan 85 dolar seviyesine çekti. Bankanın eylül ayı hedefi 95 dolardan 85 dolara, yıl sonu hedefi de 85 dolardan 80 dolara ve Mart 2027 tahmini de 85 dolardan 75 dolara indirildi.
Revizyon, piyasadaki genel arz-talep dengesizliğinin yeniden değerlendirilmesine dayanırken UBS, bu yıl gümüş piyasası arz açığının yaklaşık 60-70 milyon ons'a düşeceğini öngörüyor. Bu da 300 milyon ons'luk önceki tahminden önemli bir düşüş anlamına geliyor.
Altındaki yükseliş gümüşe dayanak olacak
UBS, altın fiyatların da ise sert düşüşleri engelleyen istikrarlı bir güç olduğuna dikkat çekti. Stratejistler, altın fiyatlarının yükseliş trendinde olmasını ve gümüş için önemli bir dayanak noktası oluşturmasını beklediklerini belirtirken, altın ile gümüş fiyatları arasındaki korelasyonun son zamanlarda arttığını kaydetti.
Bankanın tahminine göre altın-gümüş oranı zaman içinde 75-80 civarına doğru hareket edecek.
Arz tarafında ise stratejistler, maden üretiminin yaklaşık 850 milyon ons'a ulaşması beklentisiyle "ılımlı bir şekilde daha güçlü bir ortam" öngörüyorlar.
Oynaklıktan gelir elde etme
UBS stratejistleri, gümüş piyasasında doğrudan uzun pozisyon almaktansa oynaklıktan gelir elde etmeye odaklandıklarını açıkladı. Stratejistler, yılın başında çok sert hareket eden piyasada oynaklığın düşmesine rağmen halen tarihsel olarak yüksek seviyelerde bulunduğunu belirtti. Şubat ayında bir aylık gerçekleşen oynaklığın yaklaşık yüzde 150 seviyesine kadar yükseldiği hatırlatıldı.
Analistler, önümüzdeki üç aylık dönemde aşağı yönlü riskin satılmasını (düşüş beklentisine karşı prim kazanmayı) cazip gördüklerini ifade etti. Öte yandan dün düşüş kaydeden gümüş fiyatları yüzde 3,21 gerileyerek ons başına 84,688 dolar seviyesine indi.