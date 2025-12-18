Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor? Regaib Kandili bu hafta mı, hangi tarihte?
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar için heyecan dorukta... Recep ayında vatandaşlar bir de Regaib Kandili'ni eda edecek. İslam alemi bu mübarek ayları karşılamaya hazırlanırken tam tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt arıyor.
İslam alemini üç aylar heyecanı sardı. Müslümanlarda tatlı bir telaş söz konusu... Tarihler yaklaşırken aramalar da artmış durumda... Net tarih konusunda bilgi almak isteyen on binlerce kişi "Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusunu sıklaştırdı. Öte yandan Regaib Kandili tarihi de yoğun şekilde araştırılıyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Dini yoğunluğun üst seviyeye taşındığı, ilahi rahmet kapılarının aralandığı bu mübarek Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.
Regaib Kandili hangi tarihte?
Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve ilk önemli gece olan Regaib Kandili ise, 25 Aralık 2025 tarihinde idrak edilecek.