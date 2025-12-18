Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor? Regaib Kandili bu hafta mı, hangi tarihte?

İslam alemini üç aylar heyecanı sardı. Müslümanlarda tatlı bir telaş söz konusu... Tarihler yaklaşırken aramalar da artmış durumda... Net tarih konusunda bilgi almak isteyen on binlerce kişi "Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusunu sıklaştırdı. Öte yandan Regaib Kandili tarihi de yoğun şekilde araştırılıyor.