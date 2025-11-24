Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaib Kandili tarihi...
İslam alemi için büyük bir manevi değer taşıyan üç ayların başlangıcı yaklaşıyor. Bu mübarek dönem öncesinde resmi dini takvime yönelik araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar, manevi yoğunluğun üst seviyeye çıkacağı bu özel sürecin ne zaman başlayacağını öğrenmek isterken "Üç aylar ne zaman başlayacak" sorusu sıkça geliyor.
Üç ayların gelişiyle birlikte idrak edilecek ilk önemli gece Regaib Kandili olacak. Bu mübarek gece, İslam inancında müjdeli ve faziletli bir başlangıç olarak kabul ediliyor. İslam alemi hem üç ayların hem de Regaib Kandili'nin tarihini öğrenmek adına "Üç aylar ve Regaib Kandili ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.
Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.