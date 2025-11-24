Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaib Kandili tarihi...

Üç ayların gelişiyle birlikte idrak edilecek ilk önemli gece Regaib Kandili olacak. Bu mübarek gece, İslam inancında müjdeli ve faziletli bir başlangıç olarak kabul ediliyor. İslam alemi hem üç ayların hem de Regaib Kandili'nin tarihini öğrenmek adına "Üç aylar ve Regaib Kandili ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.